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Общество

За 35 лет количество абортов в России сократилось в 14 раз

Аборты в России с каждым годом делают все реже, а со времен правления первого президента СССР Михаила Горбачева — за 35 лет — количество прерываний беременности не по медицинским показаниям сократилось в 14 раз. Об этом заявил демограф Алексей Ракша, мнение которого приводит РИА Новости.

Специалист пояснил, что эти данные подтверждает и отчет Минздрава России об итогах работы за 2022 год.

«В 2016-м Минздрав включил в общую статистику все причины прерывания беременности, в том числе естественные. По данным на 2022 год, из 500 тысяч абортов 200 тысяч произошли по естественным причинам. Искусственных абортов — около 300 тысяч, из них только 120 тысяч по желанию женщины», — уточнил Ракша.

Несмотря на это, рождаемость в России не увеличивается. Эксперт предположил, что все складывается из совокупности факторов.

Ракша напомнил, что последний пик рождаемости в стране наблюдался в 2016-м, когда подходил срок окончания программы материнского капитала.

«Это побудило семьи, которые еще не успели получить деньги за второго ребенка, родить, пока не поздно. Потом программу продлили, и рождаемость рухнула: необходимости спешить больше не было», — отметил он.

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