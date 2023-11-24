В Пскове прошёл снегопад
В Пскове прошёл интенсивный снегопад. Тротуары и проезжую часть улиц замело снегом. В связи с этим коммунальщики работают в усиленном режиме.
Учитывая погодные условия, Госавтоинспекция Псковской области рекомендует водителям предельно ответственно отнестись к выполнению требований Правил дорожного движения, соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и интервал движения.
Рекомендуется воздержаться от поездок, если водители не успели поменять летнюю резину на зимнюю.
Пешеходам напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует большей осторожности от пеших участников дорожного движения при переходе проезжей части дороги.
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