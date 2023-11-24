40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия ночного снегопада в Пскове
Около 40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия сильного ночного снегопада в Пскове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.
«Снега выпало много и он еще не закончился. Уже этой ночью начнем его вывозить», - уточнил глава Пскова.
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