40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия ночного снегопада в Пскове

08:57, 24 ноября 2023, ПАИ

Около 40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия сильного ночного снегопада в Пскове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Снега выпало много и он еще не закончился. Уже этой ночью начнем его вывозить», - уточнил глава Пскова.