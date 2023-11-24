Ёлка Псковской области украсила ВДНХ

09:07, 24 ноября 2023, ПАИ

Ёлка Псковской области украсила ВДНХ, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Украсили праздничное дерево изделия псковских мастеров и ремесленников: керамика Юрия Пересады и завода «Псковский гончар», игрушки из дерева - «Псков-резной».

Псковская ель - часть экспозиции из 89 хвойных деревьев (по числу субъектов РФ), которые установлены в рамках международной выставки-форума «Россия» для популяризации и продвижения народных промыслов и ремёсел. Каждый посетитель, прогуливаясь по аллеям ВДНХ, сможет соприкоснуться с многонациональным народным достоянием России.

Международная выставка-форум «Россия» проходит по инициативе президента РФ Владимира Путина и представляет достижения всех 89 регионов страны, а также министерств и корпораций. Событие развернулось на Выставке достижений народного хозяйства в Москве.

Работает выставка со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. Продлится событие до 12 апреля, стенды регионов, в том числе Псковской области, расположены в павильоне № 75.