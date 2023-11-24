Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ёлка Псковской области украсила ВДНХ

Ёлка Псковской области украсила ВДНХ, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Украсили праздничное дерево изделия псковских мастеров и ремесленников: керамика Юрия Пересады и завода «Псковский гончар», игрушки из дерева - «Псков-резной».

Псковская ель - часть экспозиции из 89 хвойных деревьев (по числу субъектов РФ), которые установлены в рамках международной выставки-форума «Россия» для популяризации и продвижения народных промыслов и ремёсел. Каждый посетитель, прогуливаясь по аллеям ВДНХ, сможет соприкоснуться с многонациональным народным достоянием России.

Международная выставка-форум «Россия» проходит по инициативе президента РФ Владимира Путина и представляет достижения всех 89 регионов страны, а также министерств и корпораций. Событие развернулось на Выставке достижений народного хозяйства в Москве.

Работает выставка со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. Продлится событие до 12 апреля, стенды регионов, в том числе Псковской области, расположены в павильоне № 75.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 ноября 2023

Ёлка Псковской области украсила ВДНХ
24 ноября 2023

40 единиц техники и 45 дорожных рабочих устраняют последствия ночного снегопада в Пскове
24 ноября 2023

В Пскове прошёл снегопад
24 ноября 2023

За 35 лет количество абортов в России сократилось в 14 раз
24 ноября 2023

О планах работы Псковского перинатального центра рассказала будущий главврач Мария Грищук
23 ноября 2023

Иллюминацией оснастят новые ярмарочные домики на улице Пушкина в Пскове
23 ноября 2023

Новые скамейки перенесут с улицы Пушкина в Детский парк Пскова
23 ноября 2023

Псковские студенты презентовали проекты, разработанные по акселерационной программе ПИШ Союзного государства

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...