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Пожарно-тактические учения прошли в общежитии псковского колледжа

Пожарно-тактические учения прошли в общежитии Псковского агротехнического колледжа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарно-тактические учения прошли в общежитии Псковского агротехнического колледжа. Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Пожарно-тактические учения прошли с участием сил и средств пожарно-спасательного гарнизона Пскова. Основной целью учений было отработать инструкции взаимодействия сил и средств при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на социально значимых объектах, а также проверить готовность опорного пункта тушения крупных пожаров.

По легенде, из-за короткого замыкания произошло возгорание в одной из комнат общежития колледжа. Из-за сильного задымления здание не смогли покинуть 20 человек, образовалась угроза быстрого распространения пожара.

Для ликвидации пожара направили силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона. Тушение пожара было осложнено возникновением аварии на централизованной системе водоснабжения в городе и временным прекращением водоотведения к зданиям объекта.

Все поставленные в ходе учений задачи были выполнены в полном объёме. Всего в учениях были задействованы 13 единиц техники и 41 человек личного состава.

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