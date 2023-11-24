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Общество

Крупную партию мороженой рыбы запретили провозить через границу в Псковской области

Крупную партию мороженой рыбы запретили провозить через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства провели ветеринарный контроль 19 тонн мороженой сардины и скумбрии, перевозимой в автотранспортном средстве из Москвы в Калининград.

Во время контрольных процедур сотрудники ведомства установили, что на маркировочных этикетках товара «Скумбрия мороженая» отсутствует информация о наименовании и месте нахождения изготовителя и получателя, дате производства, сроке годности, условиях хранения товара, массе нетто, показателях пищевой ценности, а также сведения о едином знаке обращения продукции на рынке Союза.

Кроме того, данные о дате выработки товара «Сардина иваси неразделанная мороженая глазированная», заявленные в ветеринарном свидетельстве, не совпадают с датами, выявленными при проведении ветеринарно-санитарного досмотра на маркировке товара. Так же, как и сведения о предприятии-производителе и его адресе, указанные в ветеринарном свидетельстве, отличаются от данных маркировочной этикетки товара.

Сотрудники Россельхознадзора запретили перемещение 19 тонн мороженой рыбы по таможенной территории Евразийского экономического союза и оформили акт о возврате груза.

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