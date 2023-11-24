Псковичи до сих пор путают психолога с психиатром - специалист

15:38, 24 ноября 2023, ПАИ

Псковичи до сих пор путают психолога с психиатром, рассказала клинический психолог Наталья Андреева в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я, в частности, работаю в кабинете медико-психологической помощи в Псковской городской больнице. Территориально нахожусь в поликлинике №3, но работаю и в первой, и во второй. Записаться ко мне можно через регистратуру, кол-центр или непосредственно у меня в кабинете. Зачастую пациентов отправляют на консультацию неврологи, гинекологи и другие врачи», - уточнила психолог.

По словам Натальи Андреевой, пока потока посещений у нее нет. «Люди боятся, что их «поставят на учёт», то есть путают мою профессию с профессией психиатра. В этом смысле проще с молодыми людьми от 18 до 35, они лучше понимают эту разницу и им проще оказать нужную психологическую помощь», - отметила спикер.