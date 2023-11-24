Основные причины конфликтов в семьях псковичей перечислила психолог

16:03, 24 ноября 2023, ПАИ

Основные причины конфликтов в семьях псковичей перечислила клинический психолог Наталья Андреева в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Много обращений от людей с проблемами на работе и в семейных отношениях. Чаще всего это конфликт поколений, конфликты после появления ребёнка, конфликты на почве злоупотребления алкоголем», – рассказала специалист.

По её словам, лимита на количество консультаций нет. «Беременные девушки могут приходить в течение всей беременности. Такие случаи есть», – добавила Наталья Андреева.