Основные причины конфликтов в семьях псковичей перечислила психолог
Основные причины конфликтов в семьях псковичей перечислила клинический психолог Наталья Андреева в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Много обращений от людей с проблемами на работе и в семейных отношениях. Чаще всего это конфликт поколений, конфликты после появления ребёнка, конфликты на почве злоупотребления алкоголем», – рассказала специалист.
По её словам, лимита на количество консультаций нет. «Беременные девушки могут приходить в течение всей беременности. Такие случаи есть», – добавила Наталья Андреева.
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