У многих псковичей коронавирус запустил панические атаки

16:24, 24 ноября 2023, ПАИ

У многих псковичей коронавирус запустил панические атаки, рассказала клинический психолог Наталья Андреева в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Но с такими пациентами я не работаю. Это задача психотерапевта, психиатра, тут, скорее, надо справляться с помощью медикаментов», – уточнила специалист.

Наталья Андреева отметила, что от панических атак чаще страдают женщины, а «мужчины в целом очень редко доходят до психолога».