К психологу нужно идти каждому, кто пережил стресс – псковский специалист

16:40, 24 ноября 2023, ПАИ

К психологу нужно идти каждому человеку, который пережил какую-то стрессовую для него ситуацию, уверена клинический психолог Наталья Андреева. Об этом она рассказала в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если вы чувствуете, что сами не справляетесь, что вас гнетёт апатия, гнев, чрезмерная раздражительность, тревожность, замкнутость. Например, был человек общительным и весёлым и вдруг резко стал вспыльчивым – это повод обратиться к специалисту», – отметила Наталья Андреева.

Психолог рассказала, что возрастные пациенты часто обращаются с просьбой помочь наладить общение с внуками и детьми. «Универсальных рекомендаций тут нет, поэтому могу посоветовать таким людям прийти на консультацию», – добавила спикер.