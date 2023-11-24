Строительство очистных сооружений завершили в Плюсском районе
Строительство очистных сооружений завершили в посёлке Заплюсье. Об этом сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
После проведения пусконаладочных работ объект приняла межведомственная комиссия. «Подрядчиком выступило ООО «Полипласт», подрядчик наш, псковский. Сработал профессионально и ответственно. Одним из важных вопросов остаются канализационные сети. Будем работать над их проектированием, но это уже следующий этап», – отметила глава.
Строительство очистных сооружений и канализации в посёлке Заплюсье стало возможным благодаря участию района в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
Владимир Путин дал поручение оперативно принять поправки о сохранности персональных данных