Строительство очистных сооружений завершили в Плюсском районе

17:14, 24 ноября 2023, ПАИ

Строительство очистных сооружений завершили в посёлке Заплюсье. Об этом сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

После проведения пусконаладочных работ объект приняла межведомственная комиссия. «Подрядчиком выступило ООО «Полипласт», подрядчик наш, псковский. Сработал профессионально и ответственно. Одним из важных вопросов остаются канализационные сети. Будем работать над их проектированием, но это уже следующий этап», – отметила глава.

Строительство очистных сооружений и канализации в посёлке Заплюсье стало возможным благодаря участию района в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».