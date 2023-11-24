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Общество

Пыталовская средняя школа отмечает 125 лет со дня основания

Сегодня исполняется 125 лет Пыталовской средней школе. В честь этого праздника в актовом зале школы прошло торжественное мероприятие. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Празднование юбилея школы. Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Представители администрации, духовенства, дополнительного и дошкольного образования и ветераны педагогического труда посетили мероприятие. Среди почётных гостей присутствовали начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский и глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Не все желающие смогли присутствовать лично, но отправили свои видеопоздравления, сообщает газета. Например, так поступил заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко. 

«Много тёплых и приятных слов звучало сегодня в стенах школы. Вспомнили и педагогов-ветеранов, почтили минутой молчания память тех из них, кого уже нет с нами. Наградили тех педагогов, которые продолжают нести свет знания подрастающему поколению. Окунулись в прошлое, увидели и оценили настоящее, смело взглянули в будущее – вот основная концепция сегодняшнего мероприятия. Ученики младших и старших классов принимали активное участие в празднике. Они разыгрывали сценки, показывали снятые видеопоздравления, пели песни и показывали танцевальные номера. Этот день объединил всех тех, для кого Пыталовская средняя школа – это не просто название учебного заведения, а что-то близкое и родное, с чем связаны тёплые и приятные воспоминания», – пишет газета. 

Сообщается также, что школе передали привет и те выпускники, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. 

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