В Пскове планируют построить новую трёхзвёздочную гостиницу
По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Пскове планируют построить гостиницу на 120 номеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корпорацию «Туризм.РФ».
Проект отеля в Пскове учитывает создание 120 номеров в категории «три звезды».
Отмечается, что гостиницей займётся корпорация «Туризм.РФ» совместно с Cosmos Hotel Group.
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