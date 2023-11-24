В Пскове планируют построить новую трёхзвёздочную гостиницу

21:15, 24 ноября 2023, ПАИ

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Пскове планируют построить гостиницу на 120 номеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корпорацию «Туризм.РФ».

Проект отеля в Пскове учитывает создание 120 номеров в категории «три звезды».

Отмечается, что гостиницей займётся корпорация «Туризм.РФ» совместно с Cosmos Hotel Group.