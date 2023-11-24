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Квартирник провели участники конкурса «Чернильница» в Пскове

«Домашний концерт» прошёл в рамках творческой мастерской «Чернильница» на площадке Псковской областной библиотеки имени Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в Молодёжном центре Пскова.

Квартирник провели участники конкурса «Чернильница». Фото: Молодёжный центр Пскова

«Домашнюю атмосферу концерта поддерживали самые обычные вещи: живое зелёное растение в горшке, деревянный старый стул из музея «Вперёд в СССР», лампа с жёлтым светом и настоящий ковёр. Некоторые из участников и организаторов мероприятия пришли в халате и милых тапочках, чтобы сказать наверняка «как дома», – рассказали в пресс-службе ПсковГУ. 

Так, на ковровой сцене выступили с произведениями поэтов, которые участвуют в конкурсе «Чернильница» в текущем году: Полина Стрельникова и группа «Неужели Заря» с тремя авторскими песнями, Алёна Любина с песней «Соната» на стихи Майи Волковой, Диана Константинова со стихотворениями собственного сочинения, Антон Тарасов с песней «Зима» на стихи Дарьи Ильчук, Роман Байков с несколькими песнями собственного сочинения, а также со стихотворением «Родина» Елизаветы Сергеевой.

В завершение концерта было исполнено несколько песен из репертуара известных российских музыкальных групп «Агата Кристи», «Король и Шут» и «Дайте танк!».

Напомним, в этом году «Чернильница» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проходит в формате творческой мастерской. Организатором является МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и РОО «Псковский молодёжный центр».

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