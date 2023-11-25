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Форум «Мама, я блогер» проходит в Пскове

Форум «Мама, я блогер» проходит в Пскове сегодня, 25 ноября. Мероприятие проходит в медиацентре ПАИ, передаёт корреспондент ПАИ.

Форум «Мама, я блогер» проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Хедлайнером форума стал известный журналист, ведущий программы «Вокруг света» Андрей Понкратов. Он проведёт для участников мастер-класс на тему «Что нужно делать, чтобы тебя досмотрели?».

Кроме того, на мероприятии выступят врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва и председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева.

Также у гостей будет возможность пообщаться с исполнительным директором фонда «Фома» Алексеем Соколовым, который расскажет, как создать топовый просветительский контент.

В завершение мероприятия руководитель студии «Инсайт Люди» в Пскове Антон Манихин проведёт для гостей игру «Разрушители мифов».

В мероприятии принимают участие молодые люди от 14 до 35 лет, которые увлекаются медиасферой и блогерством. Также в медиацентре ПАИ наградят создателей лучших видеороликов конкурса школы «Мама, я блогер».

Форум проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

Напомним, что в Пскове 18 и 19 ноября прошла школа блогеров «Мама, я блогер». О том, как прошло мероприятие, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

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