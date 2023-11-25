Цифровой концерт фестиваля «Родина – герой» начался на фасаде в центре Пскова

19:08, 25 ноября 2023, ПАИ

Псков стал частью большого патриотического фестиваля «Родина - герой». На площади Ленина начался необычный концерт. Трансляция концерт идёт прямо на фасаде главного корпуса ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.

Shaman, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Марк Тишман, Стас Костюшкин, ST и артисты выступят в поддержку соотечественников, которые отстаивают независимость и безопасность страны.

Отметим, фестиваль проводит компания Props при поддержке президентского фонда культурных инициатив в городах-героях и городах воинской славы.