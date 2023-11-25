Цифровой концерт фестиваля «Родина – герой» начался на фасаде в центре Пскова
Псков стал частью большого патриотического фестиваля «Родина - герой». На площади Ленина начался необычный концерт. Трансляция концерт идёт прямо на фасаде главного корпуса ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.
Shaman, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Марк Тишман, Стас Костюшкин, ST и артисты выступят в поддержку соотечественников, которые отстаивают независимость и безопасность страны.
Отметим, фестиваль проводит компания Props при поддержке президентского фонда культурных инициатив в городах-героях и городах воинской славы.
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