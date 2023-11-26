До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

12:43, 26 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 27 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью будет идти небольшой снег. Днём синоптики прогнозируют снег, местами сильный, в отдельных районах метель.

Будет дуть ветер северных направлений ночью со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, днём – от семи до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -7 до -12 градусов, днём – от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление будет низким.