«Армагеддон» в Крыму: что известно к этому часу

12:11, 27 ноября 2023, ПАИ

Днём 26 ноября на черноморском побережье начался сильный шторм, его пик пришёлся на ночь 27 ноября. В отдельных районах ветер достигал 40 метров в секунду, он сносил деревья и крыши, а штормовые волны подтапливали дома и дороги. В некоторых регионах пришлось прибегнуть к эвакуации людей, а сама ситуация осложнялась тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась, сообщает РИА Новости.

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