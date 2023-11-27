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Происшествия

«Армагеддон» в Крыму: что известно к этому часу

Днём 26 ноября на черноморском побережье начался сильный шторм, его пик пришёлся на ночь 27 ноября. В отдельных районах ветер достигал 40 метров в секунду, он сносил деревья и крыши, а штормовые волны подтапливали дома и дороги. В некоторых регионах пришлось прибегнуть к эвакуации людей, а сама ситуация осложнялась тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась, сообщает РИА Новости.

«Армагеддон» в Крыму: что известно к этому часу. Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Главное: 

  • ночью для устранения последствий шторма привлекли 81 бригаду ГУП РК «Крымэнерго», всего участвовали 203 работника;
  • власти Крыма в связи с погодными условиями объявили 27 ноября выходным днём;
  • из-за непрекращающейся стихии часть сетей была повреждена повторно;
  • упавшие деревья затрудняют доступ к неисправным объектам энергетики;
  • один человек погиб в результате удара стихии в Крыму, также пострадали семь человек – двое из них находятся в больнице;
  • в музее-аквариуме Севастополя затопило зал, из-за термального удара погибли порядка 500 морских животных;
  • по состоянию на 08:00 без электричества остаются около 400 тысяч человек;
  • с утра аварии в сетях устраняют 183 аварийно-восстановительные бригады, привлечено 215 единиц техники;
  • в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение;
  • «В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», – сказал глава Крыма Сергей Аксенов;
  • «Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но всё-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки... Разрушения приличные», – отметил глава парламента Крыма Владимир Константинов;
  • сегодня в Крыму прогнозируют новый удар урагана. На полуострове ожидается ураганный ветер до 35-40 метров в секунду и сильные дожди с мокрым снегом. Крымчанам и гостям полуострова советуют воздержаться от поездок на личном транспорте.

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