Великолучане стали серебряными призёрами всероссийских соревнований по стрельбе из лука
Великолучане стали призёрами всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Надежды России», которые прошли в Великих Луках с 21 по 27 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В индивидуальном зачёте по блочному луку среди спортсменов до 21 года серебряным призёром соревнований стал Илья Силаев. Великолучанин уступил в финальной серии лучнику из Бурятии со счётом 145:140.
Также в командных соревнованиях по блочному луку среди юниоров до 21 года серебро досталось великолукскому трио Егору Быстрову, Игорю Николаеву и Владимиру Фазанову. В финале они уступили лучникам из Забайкальского края со счётом 227:230.
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Великолучане стали серебряными призёрами всероссийских соревнований по стрельбе из лука
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