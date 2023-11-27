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Общество

У меня получается объединять людей – хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская

Хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская вошла в финал федерального конкурса «Мама-предприниматель». 4 декабря она уезжает в Москву, чтобы побороться за главный приз федерального конкурса «Мама-предприниматель».

Хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская вошла в финал федерального конкурса «Мама-предприниматель». Фото: ПАИ

В беседе с корреспондентом ПАИ Ольга Волконская призналась, что очень волнуется, потому что не знает, какие будут задания, но признаёт, что ей близок конкурс с именно таким названием.

«У меня двое детей и когда-то мне пришлось покинуть родную Тюменскую область из-за того, что ребёнку не подходил климат, и жизнь заставила стать предпринимателем, и мне импонируют, что туда приедут именно мамы. Пока я понимаю, что скорее будет рассказ о себе, заодно решаю, какие образцы продукции нужно взять с собой», – рассказала финалистка.

Отбор участниц проходил в заочной форме, где Ольга Волконская написала о своём проекте, рассказав, каких результатов добилась. Ведь креативность, социальная значимость своего дела и возможность масштабирования проекта – это качества, отличающие дело хозяйки «Хлебного хутора».

«Бренд – это вовсе не главное достижение. Главнее – большое упорство, а это черта характера, это и мне присуще, у меня получается объединять людей. Ремесленная деревня – это ведь большое объединение: и наши фестивали, и большой поток туристов. Это люди, которые помогают реализовывать задуманное от производства пряников и росписи на набивной ткани до строительства крепости и водяной мельницы», – отметила она.

А ещё Ольга Волконская признательна Псковскому областному центру «Мой бизнес». Ведь благодаря его сотрудникам она узнала об этом конкурсе. «Они сопровождали меня в полуфинале, помогали абсолютно во всём, советовали на всех этапах процесса», – сказала она.

Пять лет назад она участвовала в подобном региональном конкурсе, но, увы, не победила. А теперь – Москва, где из 100 выбраны 30 финалисток со всей страны. Многие проекты имеют социальную направленность. Например, центр пошива адаптивной одежды для людей с ОВЗ, центр для детей с особенностями, создание развивающих игрушек и другое.

Проект Ольги Волконской кроме социальной имеет ещё и сельскохозяйственную и туристическую направленности.

Наша участница, конечно, волнуется, но очень ждёт конкурса. Ведь это и новые возможности, и знакомства, и развитие своих компетенций. А главный приз, миллион рублей, она знает куда направить. Конечно, на строительство водяной мельницы, которое очень и очень затратно. Планов много, а ещё больше задач, которые необходимо решать здесь и сейчас.

Добавим, программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин, курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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