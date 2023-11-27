О подготовке окон к зиме и ценах поговорят на «Серебряном дожде»

13:50, 27 ноября 2023, ПАИ

Директор завода «Оконная мануфактура» Алексей Цивликов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 ноября.

Почему сейчас в Пскове с нуля почти невозможно открыть бизнес в сфере производства пластиковых окон? В чём секрет успеха действующих оконных предприятий? Как правильно готовить пластиковые окна к зиме? Ждать ли роста цен на пластиковые окна и услуги по их установке?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».