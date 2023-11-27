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Общество

Новый бренд аксессуаров для мобильных устройств появится в Псковской области

Компания «Мегафон», предоставляющая услуги сотовой связи, начинает продажу 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway, сообщили ПАИ в пресс-службе оператора.

Новый бренд аксессуаров для мобильных устройств появится в Псковской области. Фото: ПАО «Мегафон»

В настоящее время аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков демонстрируют уверенный рост. Объём их продаж в интернет-магазине и объединённой розничной сети Мегафона и Yota в третьем квартале этого года вырос на 12 % в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наилучшая динамика отмечается в категориях док-станций (+590 %), проводных гарнитур (+421 %), наушников (+145 %), внешних источников питания (+70 %). Наибольший прирост продаж в денежном выражении показывают сетевые зарядные устройства (+75 %), наушники (+102 %) и внешние аккумуляторы (+93 %).

Под маркой Stellarway Мегафон будет выпускать более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры. В том числе будут представлены беспроводные зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe.

Защитные стекла, устройства для быстрой зарядки и чехлы от Stellarway уже доступны в интернет-магазине Мегафона. До конца января следующего года все категории анонсированных товаров будут представлены как в салонах объединённой розничной сети Мегафона и Yotа, так и в интернет-магазине. Разработкой и поставками аксессуаров Stellarway занимается дочерняя компания оператора Revo Charge.

В Мегафоне рассчитывают, что до конца 2024 года товары Stellarway займут до 50 % продаж всех аксессуаров в объединённой розничной сети. Запуск собственной торговой марки позволит увеличить объём продаж аксессуаров примерно на 25 % в течение следующего года.

«Активно развивающийся рынок товаров для мобильной электроники сейчас наводнён товарами категории No Name, и покупателю бывает сложно ориентироваться. Наличие собственной торговой марки Stellarway позволит нам контролировать производство и всю цепочку поставок. Это даст возможность гарантировать качество наших изделий. Сейчас выводим на рынок более 100 товарных позиций, а в дальнейшем мы планируем расширить ассортимент», – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж Мегафона Давид Борзилов.

Реклама. ПАО «Мегафон».

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