Областной юнармейский бал пройдёт в Великих Луках

18:33, 27 ноября 2023, ПАИ

III юнармейский бал Псковской области состоится в колонном зале Драматического театра Великих Лук 7 декабря с 17:00 до 20:30, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В мероприятии примут участие более 70 юнармейцев и кандидатов в ряды движения «Юнармия».

В программе юнармейского бала запланированы классические и уникальные, лично разработанные танцы. Среди них: полонез, вальс-знакомство, полька-тройка, падеграс, королевский вальс, котильон с цветком, контрданс «Красавица бала», «Гребите дружно, моряки», фигурный вальс, берлинская полька, «Бесконечный галоп», московская кадриль, «Девять кеглей», «Петровский марш», испанский вальс. Помимо танцевальной программы, участников ждут тематические салоны, бальные игры и развлечения.

Программа мероприятия:

16:30–16:55 – сбор гостей, а также работа интерактивных площадок;

17:00–17:50 – первое танцевальное отделение с приветственными словами от правительства Псковской области (выступит Кристина Лунёва, врио председателя регионального комитета по молодёжной политике), администрации Великих Лук (выступит директор театра, замглавы города Николай Андросович), комитета культуры (выступит Райда Ежова, исполняющая обязанности председателя комитета культуры администрации Великих Лук);

17:50–18:10 – пресс-подход с руководителем проекта и хореографом в первом перерыве танцевальной программы;

17:50–18:20 – работа интерактивных площадок;

18:30–19:10 – второе танцевальное отделение.

Награждение «короля» и «королевы» юнармейского бала состоится в 20:00.

По вопросам обращаться к начальнику штаба МО ВВПОД «Юнармия» в Великих Луках Артёму Баринову по телефону: 8 (911) 363-98-92.

Организатором мероприятия является штаб местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Великих Лук при поддержке АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».