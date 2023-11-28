Дмитрий Шахов – о колонии в Крюках: Процесс ликвидации идет

16:05, 28 ноября 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов подтвердил, что процесс ликвидации колонии в Крюках (Островский район) идет. Об этом он рассказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове во вторник, 28 ноября.

«Процесс уменьшения численности контингента колоний идет по всей стране. Колыма, например, уже не та Колыма, о которой когда-то в фильмам говорили. В колонии в Крюках вопрос не простой, но процесс ликвидации идет, и, по идее, 1 сентября 2024 года она должна закрыться. Сотрудники частично будут работать в близлежащих колониях и исправительных центрах, часть уйдет на пенсию», – сказал Дмитрий Шахов.

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области находится в Крюках, работает с 1961 года.