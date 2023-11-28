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Происшествия

Пять миллионов рублей украл саратовец из чужой квартиры в Псковской области

В краже имущества на сумму 5 020 000 рублей из чужой квартиры в Идрице Себежского района подозревается житель Саратова. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Житель Саратова подозревается в краже имущества. Фото: ПАИ

По данным следствия, в Идрице мужчина открыл оконную раму чужой квартиры стамеской и проник в неё, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Саратовец похитил деньги в размере 4 995 000 рублей, два золотых кольца 585 пробы общей стоимостью 18 000 рублей и планшет стоимостью 7 000 рублей. Всего он похитил имущество на общую сумму 5 020 000 рублей. После совершения кражи мужчина скрылся с места преступления и в дальнейшим распорядился похищенным по своему усмотрению.

Себежский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). В отношении него избрали меру пресечения в виде взятия под стражу.

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