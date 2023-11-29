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Матвеев день наступил по народному календарю: что можно и нельзя делать 29 ноября

29 ноября отмечается память Левия Матфея — одного из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа.

Об этом святом известно немного. Евангелие сообщает, что Левий Матфей был мытарем — сборщиком пошлин, которого Христос позвал следовать за ним. О дальнейшей жизни апостола мало что известно — кроме того, что он был казнен в римской крепости Апасарос на территории современной Грузии за проповедь христианства. Левий Матфей традиционно считается автором Евангелия от Матфея, написанного на арамейском языке.

Фото: ПАИ

На Руси на Матвея (Матфея), если в этот день случалась оттепель (что было довольно частым явлением), люди шутили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась». Также говорили: «На Матвея земля преет», — то есть становится влажной от подтаявшего снега.

Если же в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего. Если облака шли низко — ждали стужи.

Что можно делать 29 ноября

В Матвеев день старались больше времени проводить вне дома: на улице, в гостях, — в общении с приятными людьми. «Матвеевские посиделки» — так еще называли эти встречи.

Праздник выпадает на Рождественский пост, поэтому угощались только постными блюдами, а еще веселились, пели и шутили.

Вина не пили, но зато готовили горячие напитки из ягод и трав. Один из таких витаминных напитков — сбитень, в старину его называли взваром и переваром.

Тяжелую работу откладывали, занимались приятными делами. Женщины, к примеру, вышивали и ткали. Еще старались в Матвеев день простить всех за былое и очиститься от обид.

Что нельзя делать 29 ноября

Считается, что в день святого Матвея надо следить за языком — не сплетничать, не осуждать и не пустословить.

Еще в этот день нельзя часто смотреться в зеркало. Люди верили, что это может отпугнуть удачу и благополучие.

Нельзя было ярко одеваться, особенно в красные вещи. Иначе, как верили люди, быть беде, — навлечешь на себя темные силы.

Покупки тоже не делали, — считалось, что вещи, приобретенные в этот день, принесут в дом раздор.

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