Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с нарушением прав инвалида в Псковской области

07:24, 29 ноября 2023, ПАИ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту возможных нарушений прав инвалида в Псковской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Житель Псковской области с инвалидностью лишен возможности парковать свой автомобиль в специально отведённом месте на стоянке у дома, так как его регулярно занимают другие автовладельцы. Из-за этого у него возникают конфликты с соседями по жилому комплексу.

В следственном управлении СК России по Псковской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Глава ведомства запросил у и. о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрия Егорова доклад об установленных во время проверки обстоятельствах.