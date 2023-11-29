Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с нарушением прав инвалида в Псковской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту возможных нарушений прав инвалида в Псковской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.
Житель Псковской области с инвалидностью лишен возможности парковать свой автомобиль в специально отведённом месте на стоянке у дома, так как его регулярно занимают другие автовладельцы. Из-за этого у него возникают конфликты с соседями по жилому комплексу.
В следственном управлении СК России по Псковской области по данному факту проводится процессуальная проверка.
Глава ведомства запросил у и. о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрия Егорова доклад об установленных во время проверки обстоятельствах.
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