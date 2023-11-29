Псковская область готовится к проведению акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

10:20, 29 ноября 2023, ПАИ

Псковская область готовится к проведению акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Она пройдёт 1 декабря в библиотеках региона, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Акция является международной и приурочена ко Дню Неизвестного Солдата. Она проходит в рамках проекта «Большая история» с 2015 года и традиционно её региональным координатором является Молодёжный парламент.

По словам руководителя комитета по экономической политике Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максима Ермолина, в этом году в тестировании участвуют все школы региона, а советники директоров образовательных учреждений лично «держат руку на пульсе» и занимаются подготовкой площадок.

По мнению Максима Ермолина, гражданам России важно помнить о близких, помнить их подвиги в годы Великой Отечественной войны, которые они совершали, помнить, что им пришлось пережить. «Для меня участие в тестирование – это дань памяти нашим предкам, которые защищали нашу страну и отдавали свои жизни за жизнь будущих поколений», – подчеркнул он.

Всего в тесте будет 40 вопросов, десять из них связаны с историей Псковской области. Уровень сложности разный: от базовых знаний до уникальных фактов о событиях Великой Отечественной войны.

Принять участие в акции можно будет на зарегистрированных площадках и в онлайн-формате на сайте проекта «Большая история». Одну из площадок акции организуют в зале областного Собрания, как и в прошлом году, к акции присоединятся депутаты.