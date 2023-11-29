Противоаварийные работы начались в Стрелецком домике в Печорах
Противоаварийные работы начались в Стрелецком домике в Печорах, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на директора Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексея Калиненко.
Вокруг домика уже смонтировали несколько десятков железобетонных опор. На них возведут колонны, необходимые для оборудования скатной крыши, а по периметру выполнят деревянную обрешетку. Строители также огородят сооружение защитными конструкциями.
Сообщается, что подрядчик создаёт проект полной реставрации Стрелецкого домика. В конструкции около 30 % требуют замены.
Алексей Калиненко отметил, что на разработку проекта реставрации требуется около года. Благодаря защитной конструкции, строительство которой уже ведётся, памятник простоит до начала реставрационных работ.
Подробнее о спасении памятника и его будущем читайте в материале «АиФ-Псков».
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