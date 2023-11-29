Противоаварийные работы начались в Стрелецком домике в Печорах

15:40, 29 ноября 2023, ПАИ

Противоаварийные работы начались в Стрелецком домике в Печорах, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на директора Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексея Калиненко.

Вокруг домика уже смонтировали несколько десятков железобетонных опор. На них возведут колонны, необходимые для оборудования скатной крыши, а по периметру выполнят деревянную обрешетку. Строители также огородят сооружение защитными конструкциями.

Сообщается, что подрядчик создаёт проект полной реставрации Стрелецкого домика. В конструкции около 30 % требуют замены.

Алексей Калиненко отметил, что на разработку проекта реставрации требуется около года. Благодаря защитной конструкции, строительство которой уже ведётся, памятник простоит до начала реставрационных работ.

Подробнее о спасении памятника и его будущем читайте в материале «АиФ-Псков».