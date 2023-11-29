Оскорбляющие участников СВО должны подвергаться общественному осуждению – Александр Котов

15:13, 29 ноября 2023, ПАИ

Возмутительной назвал историю, изложенную в сюжете ГТРК «Псков», спикер Собрания Александр Котов. «Участник специальной военной операции, потерял ногу, героически сражался, защищая всех нас, защищая нашу страну, нашу Родину. Награждён орденом Мужества. Вернулся домой и вынужден бороться за право поставить машину на положенной ему парковке. Это возмутительно. Такого быть в обществе просто не должно», – прокомментировал ситуацию Александр Котов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Мы не должны ждать, что нам кто-то принесёт победу, но каждый может приближать её по мере возможностей – жители городов, сельской местности объединяют усилия, собирая помощь, посылки, люди своими руками создают средства маскировки, отправляют на фронт письма поддержки. Мы должны помогать тем, кто сегодня участвует в боевых действиях в зоне специальной военной операции, и тем, кто вернулся с фронта домой. Мы должны с уважением относиться к нашим бойцам, к нашим героям», – уверен председатель Собрания.

«Как вообще мог возникнуть вопрос по поводу парковки для человека, имеющего статус инвалида? Если там есть состав правонарушения, значит в обязательном порядке должны быть предусмотрены максимальные санкции в качестве наказания, но если даже там нет состава, поступки людей, которые допускают такое отношение, должны быть осуждены всеми нами. Такого просто не должно быть. Я осуждаю такое поведение и считаю, что мы должны сделать всё, чтобы люди, которые воюют, защищают нас, не испытывали трудностей в жизни, а тем более по таким бытовым вопросам», – добавил Александр Котов.

Ранее губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию из сюжета ГТРК «Псков» об участнике СВО Андрее Ползохновском. Андрей награждён орденом Мужества. На спецоперации пскович лишился ноги. Однако на парковке в Писковичах ему не дают нормально пользоваться специально отведённым местом для инвалидов – его постоянно занимают. На просьбы убрать автомобили некоторые соседи по ЖК реагируют оскорблениями.