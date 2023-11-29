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Как Псковский район решает вопрос чистой воды, рассказала Наталья Фёдорова

Как Псковский район решает вопрос чистой воды, рассказала глава Псковского района Наталья Фёдорова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 ноября. 

Как Псковский район решает вопрос чистой воды, рассказала Наталья Фёдорова. Фото: ПАИ

«Будем двигаться планомерно, чтобы все населённые пункты получали гарантированно чистую воду», – сказала она.

«Мы забрали от банкротного предприятия сети водоснабжения в Писковичах. И за этот год мы вложили 4 миллиона рублей в определённую модернизацию скважины, части сетей. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию на модернизацию этих сетей. В следующем году будет разработка ПСД на станцию очистки воды», – рассказала глава муниципалитета.

«Одно из самых проблемных мест – деревня Родина. Конечно, мы выходим на финишную прямую с запуском станции очистки воды, сроки очень поджимают, уже декабрь», – отметила Наталья Фёдорова.

Кроме того, станция водоочистки в Черехе прошла пусконаладочные работы. «Передаем ее ресурснику для полного включения в цикл. Разработана ПСД на станцию очистки в Середке, будем подавать заявку на участие в федеральной программе», – сообщила глава района.

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Как Псковский район решает вопрос чистой воды, рассказала Наталья Фёдорова

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