Наталья Фёдорова – об оскорбивших участника СВО жителях: Для них это будет урок на всю жизнь

17:34, 29 ноября 2023, ПАИ

Меры в отношении людей, которые занимаются травлей участника СВО с инвалидностью в Писковичах, будут приняты с сегодняшнего дня, заявила в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM глава Псковского района Наталья Фёдорова.

«Я крайне возмущена таким отношением граждан к человеку, который в столь молодом возрасте принял решение защищать нас с вами, защищать нашу Родину. Высказывания, которые позволили себе некоторые люди, уже не просто высказывания, а очень серьезные посылы по отношению не только к конкретному ветерану, но и к случившемуся», – рассказала Наталья Фёдорова.

Также она отметила, что ситуация взята на контроль и что соответствующие меры должен принять как застройщик, так и ГИБДД и управляющая компания.

«Для того чтобы в дальнейшем не было конфликтных ситуаций, меры будут приняты буквально с сегодняшнего дня», – сказала глава района. При этом сама ситуация, по её словам, нарушение по всем нормам: и человеческим, и правовым.

«То, что происходит в данной ситуации, – это вопиющий случай. Для жителей – это будет урок на всю жизнь», – прокомментировала Наталья Фёдорова.

Ранее губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию из сюжета ГТРК «Псков» об участнике СВО Андрее Ползохновском. Андрей награждён орденом Мужества. На спецоперации пскович лишился ноги. Однако на парковке в Писковичах ему не дают нормально пользоваться специально отведённым местом для инвалидов – его постоянно занимают. На просьбы убрать автомобили некоторые соседи по ЖК реагируют оскорблениями.