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Общество

57 населённых пунктов Псковского района попали в программу догазификации

57 населённых пунктов Псковского района попали в программу догазификации. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 ноября. 

57 населённых пунктов Псковского района попали в программу догазификации. Фото: ПАИ

«В 43 населённых пунктах активно ведутся работы, даже сейчас, несмотря на погоду. В 14 разрабатывается проектно-сметная документация – это объективная причина, так как возникли вопросы у проектировщиков. Практически, это ведь уже застроенная территория: где-то полоса отвода региональной или федеральной трассы, нужно делать прокол, где-то это река – и здесь сроки получаются больше на проектно-сметную документацию, чем предполагалось», – рассказала она.

Кроме того, на сегодняшний день подано более трёх тысяч заявок на догазификацию, заключено 2 679 договоров.

«Работает шесть бригад. Конечно, хотелось бы чтобы количество пусков газа было больше, люди давно этого ждали. Но таких пока 219. Правда, «нулевых» врезок, когда труба подведена до границы участка, гораздо больше», – заключила гостья студии.

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