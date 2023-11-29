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Общество

Участок автодороги Быстроникольское – Черская в Псковском районе открыли для движения

Для движения автотранспорта открыт мост через реку Череху на участке автодороги Быстроникольское – Черская в Псковском районе, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Участок автодороги Быстроникольское – Черская в Псковском районе открыт для движенияФото: пресс-служба правительства Псковской области

Капремонт мостового сооружения велся с 2022 года по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». «За это время на объекте выполнен целый комплекс работ, которые позволили восстановить транспортно-эксплуатационное состояние моста и открыть его для движения транспорта», – сообщили в комитете.

Подрядчик выполнил устройство конструкций опор моста, монтаж железобетонных балок пролетного строения, устройство мостового полотна – выравнивающего слоя из бетона, гидроизоляции и два слоя асфальтобетонного покрытия.

До полной сдачи объекта в эксплуатацию предстоит заасфальтировать покрытие на подходах к мосту протяженностью 400 м, выполнить устройство регуляционных сооружений, лестничных сходов, а также демонтаж временного моста и дороги.

На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 470 миллионов рублей. Срок завершения работ по контракту – ноябрь 2024 года.

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