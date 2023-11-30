Россиянам рассказали, кто получит повышенную пенсию в декабре

07:51, 30 ноября 2023, ПАИ

Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в ноябре, повысят пенсию с начала декабря. Размер фиксированной выплаты составит 15 134,66 рубля, сообщает РИА Новости.

Также выплаты повысят пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых. С 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексируют, однако их увеличивают после увольнения, причем при расчете повышения учитывают все пропущенные индексации.

Кроме того, получившим первую группу инвалидности увеличат пенсию на размер фиксированной выплаты, то есть 7567,33 рубля.