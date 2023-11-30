Михаил Ведерников призвал муниципальные органы сократить время ответа на обращения граждан

08:22, 30 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал муниципальные органы сократить время ответа на обращения граждан в социальных сетях. Своё заявление глава региона сделал на совещании с главами муниципальных образований, руководителями исполнительных органов и структурных подразделений аппарата правительства региона.

Он отметил, что сейчас время ответа на обращения граждан составляет от 1 до 9 часов. Причём 9 часов понадобилось для ответа на один вопрос. При этом в Пскове среднее время ответа на обращение составляет 4 часа.

«Я не хочу никого критиковать, но давайте все условимся, что ни у кого нет оправдания отвечать на обращения дольше, чем это делает областной центр», – сказал Михаил Ведерников.

Также он призвал перестать отвечать на обращения большими сообщениями с бесполезными отсылками на юридические нормы. По его словам, общение с гражданами – это важнейшее направление работы региональных властей.

