Псковская область номинирована на звание «Регион года»

10:05, 30 ноября 2023, ПАИ

Ежегодная церемония вручения российской нацпремии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2023 пройдёт 1 декабря в концертном зале «Зарядье». Псковская область попала в шорт-лист премии в номинации «Регион года». Об этом ПАИ сообщили организаторы премии.

Номинантов на премию определили 29 ноября. В десяти номинациях жюри назовёт лучших. В состав жюри вошли представители цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий. Всего на конкурс подали заявки более тысячи участников.

Псковская область будет соревноваться в номинации «Регион года» с двумя претендентами, которые также вышли в финал премии, – Красноярский край и Нижегородская область.

Самыми популярными при подаче заявок стали номинации «Культурный код», «Просветительский проект года» и «Креативное событие года», сообщают организаторы.

В частности, в ещё одной номинации – «Человек года» объявлены блогер и дизайнер Артемий Лебедев, дирижёр и народный артист СССР Юрий Башмет, народный артист России саксофонист Игорь Бутман, режиссёр Никита Михалков, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и режиссёр Дмитрий Давыдов.