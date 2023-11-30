В Псковском следственном изоляторе прошла творческая встреча с актрисой

10:09, 30 ноября 2023, ПАИ

В СИЗО-1 прошла творческая встреча с заслуженной артисткой России, актрисой Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Ириной Смирновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Ирина Смирнова встретилась с сотрудниками учреждения, многие из которых являются поклонниками её творчества. Артистка рассказала о своём детстве и творческом пути, ответила на вопросы аудитории.

В конце мероприятия Ирина Смирнова прочитала несколько стихотворений своего любимого русского поэта Игоря Северянина.

Сотрудники поблагодарили Ирину Смирнову за интересную беседу, подаренные эмоции и хорошее настроение. Они отметили, что некоторые из них часто посещают театр драмы имени А. С. Пушкина и для них эта встреча была возможностью лучше узнать артистку.