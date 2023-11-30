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Экономику Псковской области обсудил Михаил Ведерников с представителями Банка России

Рабочую встречу с руководством Северо-Западного главного управления Центрального банка провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На встрече стороны договорились об укреплении взаимодействия между правительством Псковской области и Банком России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Экономику Псковской области обсудил Михаил Ведерников с представителями Банка России. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор выступил с инициативой проведения семинаров-совещаний с представителями бизнеса по изменениям в сфере денежно-кредитной политики. На них представители Северо-Западного главного управления Банка России смогут рассказать о принципах работы, а местные специалисты – о различных региональных аспектах, отметил Михаил Ведерников.

Денежно-кредитная политика в настоящее время обеспечивает ценовую стабильность и снижение инфляции до целевых показателей, подчеркнула начальник Северо-Западного главного управления Банка России Ирина Петрова. Банк России готов сотрудничать с регионами и проводить коммуникационные встречи с региональным бизнесом, сказала руководитель СЗГУ Банка России.

Одно из ключевых направлений в работе – это повышение финансовой грамотности прежде всего среди молодёжи. Так, в Псковской области Северо-Западное главное управление Банка России организовало конкурс, на котором старшеклассники из Великолукского, Куньинского и Невельского районов показали высокий уровень финансовой грамотности. Победители конкурса смогут отправиться в Санкт-Петербург, где смогут принять участие в финансовых играх и квестах.

Глава региона отметил, что очень важно, чтобы люди понимали механизмы работы финансовой системы – как не стать жертвой мошенников, какие есть инструменты. «Если мы вместе правильно организуем работу, то это обязательно даст положительный результат. В Псковской области по этому направлению есть пилотные проекты, в том числе с Федеральной налоговой службой», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В завершение Ирина Петрова отметила отделение «Псков» Банка России, которое активно участвует в региональном экономическом анализе. Она также поблагодарила специалистов правительства Псковской области, которые принимают участие в мероприятиях по обсуждению проектов стратегических документов Банка России.

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