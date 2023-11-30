Ледовую обстановку на водоёмах Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:06, 30 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая ледовой обстановке на водных объектах Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 30 ноября.

На каких водоёмах региона установился лёд, какие прогнозы даёт МЧС по дальнейшей ситуации, сколько людей гибнет на льду ежегодно, какая ответственность предусмотрена для нарушителей запрета выхода и выезда на лёд?

Об этом и многом другом расскажет начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов.