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Общество

Ледовую обстановку на водоёмах Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая ледовой обстановке на водных объектах Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 30 ноября.

Ледовую обстановку на водоёмах Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

На каких водоёмах региона установился лёд, какие прогнозы даёт МЧС по дальнейшей ситуации, сколько людей гибнет на льду ежегодно, какая ответственность предусмотрена для нарушителей запрета выхода и выезда на лёд?

Об этом и многом другом расскажет начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов.

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