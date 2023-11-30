Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более чем 16,5 тысячи уволившихся пенсионеров в Псковской области проиндексированы пенсии 

В текущем году отделение СФР по Псковской области проиндексировало пенсии 16 685 пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Соцфонда. 

Напомним, что страховую пенсию работающие пенсионеры по законодательству получают без учета индексации. Перерасчет производится после увольнения с работы – тогда в Социальном фонде страховую пенсию пересчитывают и назначают новый размер с учетом пропущенных индексаций в период осуществления работы.

Ранее процесс перерасчета занимал три месяца, а выплата осуществлялась на 4-й месяц после увольнения. По новым правилам срок перерасчета сократился до двух месяцев. Согласно изменениям, информацию о прекращении трудовых отношений работодатель обязан предоставить не позднее рабочего дня, следующего за днем увольнения.

К примеру, пенсионер уволился с работы 14 ноября 2023 года. На следующий день, 15 ноября, в отделение СФР по Псковской области поступает отчетность от работодателя о кадровых изменениях. В декабре отделение СФР принимает решение о выплате пенсии с учетом индексации. Таким образом, уже в январе пенсионер получит полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущий месяц – декабрь.

Сокращение сроков для перерасчета и выплаты пенсий уволившимся пенсионерам связано с изменениями в законодательстве, которые устанавливают порядок передачи работодателями информации о кадровых изменениях. Согласно новым правилам, информацию о прекращении трудовых отношений работодатель обязан предоставить в Социальный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днём увольнения. 

Обращаем внимание, что если работодатель нарушит срок сдачи отчетности, то период перерасчета пенсии увеличится. В случае возобновления трудовой деятельности пенсионерами после индексации размер пенсии сохранится. Но следует иметь в виду, что последующие плановые индексации снова не будут производиться до тех пор, пока гражданин вновь не уволится. Однако стоит помнить, что правила индексации касаются только страховых пенсий и не распространяются на выплаты по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.

Получить дополнительную информацию граждане могут по бесплатному номеру телефона центра дистанционного обслуживания граждан отделения СФР по Псковской области: 8 800 200 00 98.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 ноября 2023

Родители вышедших на лёд в Пскове школьников будут оштрафованы – МЧС

30 ноября 2023

Звание «Почётный гражданин Псковской области» присвоено митрополиту Тихону (Шевкунову)
30 ноября 2023

Красногородские школьники отправили более ста писем участникам СВО
30 ноября 2023

Камеры фотовидеофиксации в Псковской области ежегодно позволяют собирать более 100 млн рублей штрафов
30 ноября 2023

Оксана Фёдорова станет гостем стенда Псковской области на выставке «Россия»
30 ноября 2023

Ледовую обстановку на водоёмах Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
30 ноября 2023

В Псковской области капитально отремонтированы пять мостов
30 ноября 2023

Туман, снег и неустойчивый ветер: чего ждать от погоды в Псковской области в первый день зимы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...