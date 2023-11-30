Ответственность госслужащих за коррупционные нарушения уточнили в законе Псковской области

14:48, 30 ноября 2023, ПАИ

Антикоррупционное законодательство Псковской области актуализировано в соответствии с новыми федеральными правовыми нормами в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения. Соответствующий закон депутаты Псковского областного Собрания приняли на 26-й сессии сегодня, 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Так, в случае увольнения лица, в отношении которого проводилась проверка достоверности представленных им сведений о доходах, материалы проверки в трёхдневный срок после увольнения должны быть переданы в органы прокуратуры.

Следующее новшество связано с введением в федеральное законодательство понятия «не зависящие от физического лица обстоятельства». Государственный и муниципальный служащий может быть освобождён от наказания за нарушение антикоррупционных норм, если это нарушение произошло по чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельствам, которые нельзя было ожидать, избежать или преодолеть. При этом в законодательстве оговорено, что такими обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, зависящие от действий самого госслужащего.