Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Псковские депутаты обратятся в Правительство РФ с просьбой продлить ограничения для иностранных автоперевозчиков

Псковское областное Собрание направит премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой продлить срок действия постановления Правительства РФ, запрещающего транспортным компаниям из недружественных стран перевозку грузов по территории России. Соответствующее решение принято на 26-й сессии сегодня, 30 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Псковские депутаты обратятся в Правительство РФ с просьбой продлить ограничения для иностранных автоперевозчиков. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ограничения для зарубежных автоперевозчиков были установлены по поручению главы государства как симметричный ответ на действия недружественных стран, которые ввели в отношении граждан России и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов. Норма об обязательной перегрузке/перецепке иностранных фур на отечественные большегрузы на пограничных переходах действует до 30 декабря текущего года.

В своём обращении псковские депутаты отмечают, что реализация правительственного постановления явилась действенной мерой для улучшения экономического положения международных перевозчиков СЗФО.

«Для Псковской области как приграничного региона с протяжённой сухопутной границей с иностранными государствами, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов, вопрос о продлении срока действия постановления в настоящее время является актуальным и необходимым», – написано в документе.

Региональные законодатели просят продлить ещё на год ограничения для иностранных автоперевозчиков из недружественных стран.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 ноября 2023

Более 50 млрд рублей привлекли в Псковскую область благодаря нацпроектам
30 ноября 2023

Псковские единороссы избрали делегатом на XXI съезд партии Александа Котова
30 ноября 2023

Михаил Ведерников: Псковская область сегодня – перспективный и динамично развивающийся регион
30 ноября 2023

Олег Грицаев досрочно сложил полномочия депутата Псковского областного Собрания
30 ноября 2023

Бюджет ФОМС Псковской области принят в первом чтении
30 ноября 2023

Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
30 ноября 2023

Изменения внесли в доходные и расходные статьи бюджета Псковской области
29 ноября 2023

Размер взноса на капремонт и поддержку перевозчиков обсудил экономический комитет Псковского облсобрания

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...