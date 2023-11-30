Псковские депутаты обратятся в Правительство РФ с просьбой продлить ограничения для иностранных автоперевозчиков

15:03, 30 ноября 2023, ПАИ

Псковское областное Собрание направит премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой продлить срок действия постановления Правительства РФ, запрещающего транспортным компаниям из недружественных стран перевозку грузов по территории России. Соответствующее решение принято на 26-й сессии сегодня, 30 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Ограничения для зарубежных автоперевозчиков были установлены по поручению главы государства как симметричный ответ на действия недружественных стран, которые ввели в отношении граждан России и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов. Норма об обязательной перегрузке/перецепке иностранных фур на отечественные большегрузы на пограничных переходах действует до 30 декабря текущего года.

В своём обращении псковские депутаты отмечают, что реализация правительственного постановления явилась действенной мерой для улучшения экономического положения международных перевозчиков СЗФО.

«Для Псковской области как приграничного региона с протяжённой сухопутной границей с иностранными государствами, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов, вопрос о продлении срока действия постановления в настоящее время является актуальным и необходимым», – написано в документе.

Региональные законодатели просят продлить ещё на год ограничения для иностранных автоперевозчиков из недружественных стран.