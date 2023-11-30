В Псковской области размер взноса на капремонт в первом полугодии 2024 года не изменится

15:10, 30 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области повышение взноса на капитальный ремонт произойдёт только с середины следующего года. Соответствующее постановление депутаты областного Собрания приняли на 26-й сессии сегодня, 30 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

На период с 1 января по 30 июня 2024 года размер платежа остаётся на уровне текущего года – за квадратный метр общей площади своей квартиры в домах без лифта собственник будет платить 9,24 рубля, в домах с лифтом – 10,56 рубля.

Во втором полугодии минимальный размер взноса на капремонт будет повышен на 9 % и составит 10,07 рубля за квадратный метр для домов без лифта и 11,51 рубля – для домов с лифтовым оборудованием.

Установленный размер взноса не является экономически обоснованным (согласно формулам должен быть почти в четыре раза выше) и рассчитан с учётом доступности платежа для граждан.

Напомним, взнос на капитальный ремонт – это обязательный платёж, включенный в структуру платы за помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме. Для некоторых категорий граждан на региональном уровне установлены льготы: одинокие пенсионеры в возрасте 80 лет и старше освобождены от оплаты капремонта, а одиноким гражданам, достигшим 70 лет, предоставлена скидка в 50 %. Кроме того, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и граждане, имеющие детей-инвалидов, получают компенсацию за расходы на капитальный ремонт, сумма которой не превышает половину размера взноса.