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Политика

Псковские единороссы избрали делегатом на XXI съезд партии Александа Котова

Делегаты конференции Псковского регионального отделения «Единой России» избрали делегата на XXI съезд партии. Им стал председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Котов, передает корреспондент ПАИ.

Выступая перед делегатами конференции, Александр Котов обратил внимание, что оппоненты партии все больше отрываются от реальной повестки дня. Об этом он заявил на конференции регионального отделения партии в четверг, 30 ноября, передает корреспондент ПАИ.

Александр Котов. Фото: ПАИ

«А наша задача работать, делать дела, следуя наказам избирателей», - подчеркнул он.

Александр Котов призвал на предстоящих выборах президента обеспечить Владимиру Путину «запредельный уровень легитимности», какого «не было ни у одного лидера любой страны мира». Александр Котов пожелал однопартийцам  «четко и слаженно работать и двигаться вперед».

Делегатам конференции предстоит избрать кандидатов на партийный съезд в Москве и провести плановую ротацию состава регионального политсовета.

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