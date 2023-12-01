Небольшой снег прогнозируется в Псковской области 1 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 декабря. Прогнозируется небольшой снег. Утром местами туман. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Ветер будет неустойчивым, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области днём – от -2 до -7 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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