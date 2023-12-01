Обязательные уроки труда могут появиться в школах в следующем учебном году

09:18, 01 декабря 2023, ПАИ

В тексте поправок к законопроекту о правилах использования телефонов на уроках появился пункт о введении с 1 сентября 2024 года обязательных уроков труда. В качестве авторов поправок выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы партийных фракций нижней палаты российского парламента. Поправка касается уроков труда в начальной и средней школе.

В законопроект об ограничении использования телефонов в школах была внесена поправка об обязательных уроках труда в начальных и средних классах.

Сейчас в школах преподают предмет под названием «Технология». В мае 2023 года министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял о намерении вернуть в школы уроки труда. «У нас есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, будет урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно», — говорил он.