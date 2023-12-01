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Общество

Как часто испытывают стресс кандидаты на работу в Псковской области, рассказали рекрутеры

Шесть из десяти псковских рекрутёров считают, что претенденты на должность испытывают стресс во время онлайн-интервью. Таковы данные опроса SuperJob.

Основные нарекания к онлайн-интервью от рекрутёров и соискателей — технические неполадки и отсутствие зрительного контакта. 26 % рекрутеров и 30 % кандидатов все устраивает в онлайн-собеседованиях. Кроме того, мужчины наиболее, чем женщины, терпимы к формату общения. Им, как правило, все равно, где общаться.

Онлайн-интервью все более популярны у менеджеров по подбору персонала. 58% рекрутеров считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время личного интервью. Лишь 9% из них считают онлайн-собеседования более волнительными для кандидатов. 24% придерживаются мнения, что одинаковый уровень стресса вызывают как личные, так и онлайн-интервью.

Были опрошены не только рекрутёры, но и соискатели. Так, они одинаково оценивают стресс как от реальных, так и онлайн-интервью (45 %). У 17 % претендентов на должность больший стресс вызывают виртуальные интервью с эйчар-менеджером, очные – у 15 %.

Если бы эйчару предоставили выбор, то 77 % захотели бы лично встретиться с соискателем, 10 % согласились бы на онлайн-формат. При этом 10 % респондентов не важен формат общения.

Соискатели также чаще предпочитают личные встречи с представителями работодателей (49 %), виртуальные интервью при наличии выбора привлекли бы 22 % респондентов, на любой формат собеседования согласились бы 27 % респондентов.

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