Итоги археологического сезона подводят в медиацентре ПАИ

11:05, 01 декабря 2023, ПАИ

Итоги археологического сезона в Псковской области подводят в медиацентре ПАИ сегодня, 1 декабря.

Сколько артефактов нашли археологи, какие исследования провели по итогам прошлого сезона, какие планы у археологов на будущий год?

Об этом и многом другом рассказывает директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова, директор ООО «Псковская областная археологическая экспедиция» Александр Михайлов и старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр» Сергей Степанов.