Итоги археологического сезона подводят в медиацентре ПАИ
Итоги археологического сезона в Псковской области подводят в медиацентре ПАИ сегодня, 1 декабря.
Сколько артефактов нашли археологи, какие исследования провели по итогам прошлого сезона, какие планы у археологов на будущий год?
Об этом и многом другом рассказывает директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова, директор ООО «Псковская областная археологическая экспедиция» Александр Михайлов и старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр» Сергей Степанов.
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