Куда звонить для срочной и несрочной очистки дорог от снега, рассказали жителям Псковского района

10:30, 01 декабря 2023, ПАИ

В администрации Псковского района жителям муниципалитета рассказали, кто должен отвечать за очистку дорог от снега. Подробный список размещен в телеграм-канале администрации.

Для более оперативного решения вопросов, касающихся содержания автомобильных дорог федерального значения, необходимо обращаться напрямую по компетенции в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону 66-32-39.

По всем вопросам, касающимся содержания автомобильных дорог регионального значения, предлагаем обращаться напрямую в «Псковавтодор» по телефону 29-88-08.

По дорогам общего пользования муниципального значения необходимо обращаться в отдел по дорожному хозяйству администрации Псковского района по телефону 29-31-24.

Обслуживание дорог местного значения в населенных пунктах Псковского района относится к полномочиям сельских поселений, по вопросам их содержания рекомендуем обращаться в администрации волостей.

Уборка снега во дворах – обязанность управляющей компании или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Услуги по расчистке территории от снега входят в перечень обязанностей ответственного органа и указаны в правилах содержания общего имущества МКД.

При необходимости экстренной расчистки дороги просим обращаться в ЕДДС Псковского района 8 (8112) 29-31-13.