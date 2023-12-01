Куда звонить для срочной и несрочной очистки дорог от снега, рассказали жителям Псковского района
В администрации Псковского района жителям муниципалитета рассказали, кто должен отвечать за очистку дорог от снега. Подробный список размещен в телеграм-канале администрации.
Для более оперативного решения вопросов, касающихся содержания автомобильных дорог федерального значения, необходимо обращаться напрямую по компетенции в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону 66-32-39.
По всем вопросам, касающимся содержания автомобильных дорог регионального значения, предлагаем обращаться напрямую в «Псковавтодор» по телефону 29-88-08.
По дорогам общего пользования муниципального значения необходимо обращаться в отдел по дорожному хозяйству администрации Псковского района по телефону 29-31-24.
Обслуживание дорог местного значения в населенных пунктах Псковского района относится к полномочиям сельских поселений, по вопросам их содержания рекомендуем обращаться в администрации волостей.
Уборка снега во дворах – обязанность управляющей компании или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Услуги по расчистке территории от снега входят в перечень обязанностей ответственного органа и указаны в правилах содержания общего имущества МКД.
При необходимости экстренной расчистки дороги просим обращаться в ЕДДС Псковского района 8 (8112) 29-31-13.
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